Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку — а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины. Об это в эфире PBD Podcast заявил основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс.

Под конвенциональной войной понимаются боевые действия без применения оружия массового поражения, например, ядерного оружия.

«Украина… нам нужно заканчивать эту войну, потому что все, что сейчас делает Украина – она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы, которое они не могут сейчас восполнить. У них нет достаточной живой силы», — заявил Принс.

Он добавил, что Запад вряд ли решится на войну против России без ядерного оружия, поэтому худой мир в данном вопросе будет лучше, чем любая война. Также Принс считает, что американские налогоплательщики не должны содержать коррумпированное украинское правительство и государство.

До этого бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что за неделю боев потери ВСУ превысили семь тысяч человек.