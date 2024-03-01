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Британский аналитик заявил об опасности российского «Циркона» для ВСУ

Аналитик Меркурис назвал применение «Циркона» в бою плохой новостью для ВСУ

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Global Look Press

Испытание российских гиперзвуковых ракет «Циркон» на поле боя является очень плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, видеообращение которого опубликовано на его YouTube-канале.

По словам эксперта, недавно начали поступать сообщения о применении российскими войсками ракет «Циркон». Речь идет об использовании этих снарядов в реальных боевых действиях, уточнил он.

«Если их развернут в зоне специальной военной операции наряду с [гиперзвуковыми ракетными комплексами] «Кинжал», это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ», — сказал Меркурис.

29 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию страны. Во время своей речи глава государства заявил, что стратегические ядерные силы российских войск находятся в состоянии полной готовности.

Более того, он сообщил о скором завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». При этом, по словам Путина, гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» уже применялся на поле боя и находится в строю.

Ранее Путин посоветовал зарубежным коллегам не забывать о наличии у РФ оружия, способного поражать цели в странах Запада.

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