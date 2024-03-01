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Вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев

Вице-адмирал Пепеляев назвал «Шторм» самым реальным проектом авианосца РФ

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Artem Tkachenko

Бывший заместитель начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в интервью ТАСС заявил, что самым реальным из всех проектов перспективных российских авианосцев является «Шторм».

«Из всех имеющихся на сегодняшний день аванпроектов самым реальным является так называемый «Шторм», — сказал он.

По словам Пепеляева, в 2010-х годах, согласно заданию Министерства обороны, Крыловским центром совместно с Невским ПКБ и авиационными НИИ была выполнена научно-исследовательская работа, по результатам которой было предложено шесть вариантов перспективного авианосца. При этом «Шторм», продемонстрированный на военно-морских выставках, является седьмым, «экспортным» вариантом.

Вице-адмирал в отставке добавил, что при создании перспективного авианосца можно взять за основу любой из шести вариантов. Кроме этого, он полагает, что с учетом опыта спецоперации и похода крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии, а также опыта применения подобных кораблей вероятного противника, авиакрыло необходимо расширить за счет самолета радиолокационного дозора и дронов.

До этого сообщалось, что британский авианосец HMS Prince of Wales отбыл к месту маневров в сторону Норвегии.

Ранее в Британии опровергли продажу авианосца из-за нехватки средств.

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