Омбудсмены России и Украины находятся на связи по делу о крушении самолета Ил-76

Омбудсмены России и Украины контактируют по делу о крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы на связи с уполномоченным Верховной рады Лубинцом Дмитрием, он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы», — сказала она.

28 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи устанавливают всех украинских командиров, которые приказали сбить самолет Ил-76.

Самолет был сбит 24 января в районе белгородского села Яблоново. По данным российской стороны, на его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена. По информации министерства обороны РФ, Ил-76 был сбит украинской ракетой, запущенной с территории Харьковской области.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.