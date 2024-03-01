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В США заявили, что Киев все мрачнее рассматривает ситуацию на поле боя

Bloomberg: оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее

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Станислав Красильников/РИА Новости

Оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее после сдачи Авдеевки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, оценки ситуации на поле боя «ставятся все более мрачными». При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, из-за чего вынуждены нормировать количество используемых снарядов.

По словам автора материала, пессимизм наблюдается на Украине, после того как ВСУ отступили из Авдеевки.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки.

Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности пояснял, что решение было принято для сохранения жизней людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее ВСУ покинули часть позиций у Орловки под Авдеевкой.

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