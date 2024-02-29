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Власти Чехии отрицают возможность отправки войск Европы на Украину

Премьер Чехии Фиала: никто в Европе не собирается направлять войска на Украину

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Darko Bandic/AP

Премьер-министр Чехии Петер Фиала утверждает, что ни о каком направлении европейского военного контингента на украинский фронт речи не идет. Его слова передает локальное агентство ЧТК.

«Никто в Европе не собирается отправлять войска на Украину», — заявил премьер.

По словам политика, подобную идею выдвинул французский президент Эммануэль Макрон, но она не нашла отклика. Большинство европейских лидеров пришли к выводу, что вопрос об отправке своих бойцов принимать участие в конфликте на Украине не будет ни обсуждаться, ни рассматриваться. При этом Фиала выразил мнение, что участие некоторых военнослужащих, например, из Франции, возможно как тренеров украинских солдат.

«Для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема», — констатировал он.

Накануне газета Telegraph писала, что заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину застало союзников врасплох.

Ранее эксперт рассказал, для чего европейский контингент отправят на Украину.

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