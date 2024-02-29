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Треть поставленных на Украину БМП Bradley уничтожены в боях или выведены из строя

The National Interest: 68 БМП Bradley выведены из строя в боях на Украине

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Sgt. Lianne Hirano/Global Look Press

Треть поставленных на Украину боевых машин пехоты Bradley уничтожены в столкновениях с российскими войсками, повреждены или брошены на поле боя. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В публикации говорится, что на сегодняшний день известно о 186 переданных на Украину БМП Bradley. Из них уничтожены, брошены или выведены из строя 68 единиц.

Российские специалисты внимательно изучают захваченные образцы западной техники, чтобы выявить ее недостатки и слабые места.

«Bradley, известная своей бронированной защитой и боевыми возможностями, подверглась детальному осмотру и анализу российскими военными, включая испытания против огня 30-мм автоматической пушки», — указано в статье.

Кроме того, с боков корпуса для детального анализа были сняты квадратные элементы динамической защиты.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 февраля сообщалось, что в Донецк доставили трофейные украинские бронемашины, включая БМП Bradley.

27 февраля американские СМИ заявили, что танки Abrams «сильно переоценены».

Ранее военный эксперт назвал самую неэффективную технику ВСУ.

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Операция на Украине
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