Треть поставленных на Украину БМП Bradley уничтожены в боях или выведены из строя

Треть поставленных на Украину боевых машин пехоты Bradley уничтожены в столкновениях с российскими войсками, повреждены или брошены на поле боя. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В публикации говорится, что на сегодняшний день известно о 186 переданных на Украину БМП Bradley. Из них уничтожены, брошены или выведены из строя 68 единиц.

Российские специалисты внимательно изучают захваченные образцы западной техники, чтобы выявить ее недостатки и слабые места.

«Bradley, известная своей бронированной защитой и боевыми возможностями, подверглась детальному осмотру и анализу российскими военными, включая испытания против огня 30-мм автоматической пушки», — указано в статье.

Кроме того, с боков корпуса для детального анализа были сняты квадратные элементы динамической защиты.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 февраля сообщалось, что в Донецк доставили трофейные украинские бронемашины, включая БМП Bradley.

27 февраля американские СМИ заявили, что танки Abrams «сильно переоценены».

Ранее военный эксперт назвал самую неэффективную технику ВСУ.