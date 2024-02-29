BСУ признали уничтожение своих диверсантов в Херсонской области

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) признали, что ликвидировали свою диверсионную группы в Херсонской области. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ССО ВСУ.

Согласно сообщению, эти военнослужащие служили в 73-м морском центре специальных операций. Сколько человек их было, не говорится.

Накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинских диверсантов уничтожили при попытке высадить морской десант на побережье Тендровской косы на юге Херсонской области.

В тот же день депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что страны Запада начали процесс легализации своих военных на территории Украины. По его словам, западные военные находились на территории Украины с 2014 года.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.