Американская база в Сирии была атакована ракетами и БПЛА

Американскую базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали пять ракет и беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По информации агентства, ракеты поразили южную часть американской базы. В ответ на удары по базе США американская авиация нанесла удары по союзным силам сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

19 февраля по базе США на месторождении газа «Конико» на востоке Серии в провинции Дейр-эз-Зор выпустили четыре ракеты. Источник РИА Новости сообщил, что столб пламени поднялся в южной части базы.

14 февраля база США на месторождении нефти «Омар» также в течение часа трижды подверглась атаке.

Сначала по ней было выпущено две ракеты, затем — еще три. Во время третьего обстрела на территории военной базы упало более десятка ракет. В результате нападения на базе вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.