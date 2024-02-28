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Американская база в Сирии была атакована ракетами и БПЛА

РИА Новости: базу США на месторождении нефти в Сирии атаковали ракетами и дроном

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Hussein Malla/AP

Американскую базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали пять ракет и беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По информации агентства, ракеты поразили южную часть американской базы. В ответ на удары по базе США американская авиация нанесла удары по союзным силам сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

19 февраля по базе США на месторождении газа «Конико» на востоке Серии в провинции Дейр-эз-Зор выпустили четыре ракеты. Источник РИА Новости сообщил, что столб пламени поднялся в южной части базы.

14 февраля база США на месторождении нефти «Омар» также в течение часа трижды подверглась атаке.

Сначала по ней было выпущено две ракеты, затем — еще три. Во время третьего обстрела на территории военной базы упало более десятка ракет. В результате нападения на базе вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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