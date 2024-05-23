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У Lamborghini Urus за $200 тыс. отлетают капоты на ходу

Lamborghini отзовет кроссовер Urus из-за отрыва капота на ходу

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Lamborghini

Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовет для ремонта 2,1 тыс. автомобилей Urus. Об этом сообщает motor1.com.

Речь идет о машинах 2023—2024 годов выпуска. У автомобилей обнаружены проблемы с замком капота. На высоких скоростях между капотом и передним бампером могут образовываться небольшие зазоры, и увеличенный поток воздуха может привести к открытию капота.

Отмечается, что капот может как просто открыться и ударить по лобовому стеклу, так и полностью отлететь. Это может создать опасность для всех участников движения.

Владельцу такого автомобиля необходимо будет приехать в специализированный сервис для ремонта.

Цена Lamborghini Urus составляет $200 тыс.

До этого стало известно, что китайская компания BAIC представила в Пекине новое, второе по счету, поколение внедорожника BJ30.

Стандартная версия снабжается турбомотором 1.5 (188 л.с.), а за доплату можно получить вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и парой электрических двигателей. Производитель назвал такую полноприводную систему Magic Nuclear Drive Advanced (Магический ядерный двигатель). Дополнительный задний электродвигатель обеспечивает мощность 55 кВт с максимальным крутящим моментом 135 Нм. Пиковая мощность полноприводного гибрида – 409 л.с.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск обновленного Aurus Senat начнется в конце 2025 года.

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