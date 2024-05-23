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Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Мэрия Белгорода сообщила об обстреле села Графовка со стороны ВСУ

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военнослужащие начали обстреливать Краснояружский район Белгородской области. Об этом предупредила мэрия города Белгорода, опубликовав соответствующее заявление в своем официальном Telegram-канале.

«Ведется обстрел <...> села Графовка», — говорится в сообщении.

На этом фоне жителей населенного пункта призвали пройти в укрытия.

Днем 23 мая село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, также подверглось обстрелу со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, для атаки украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В результате в населенном пункте были повреждены 14 частных жилых домовладений. Более того, пострадали два пожилых человека — мужчина и женщина. У первого были диагностированы множественные осколочные ранения поясничной области, а у второй — осколочные ранения головы и плеча.

Позже в воздушном пространстве Белгородской области уничтожили украинский дрон самолетного типа. По данным министерства обороны РФ, это был третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который сбили в небе над регионом за день.

Ранее в центре города Белгорода на фоне ракетной опасности произошли около двух десятков взрывов.

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