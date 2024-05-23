Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западных политиков обвинили в приближении мировой войны

Сийярто: угроза мировой войны становится ближе с каждым днем

close
100%
Global Look Press

Угроза мировой войны нарастает из-за «безумных заявлений» западных политиков. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он напомнил, что подобные заявления европейские политики делают практически каждый день. Сийярто уточнил, что есть те, кто хочет отправить солдат на Украину на фоне учений в РФ по применению нестратегического ядерного арсенала. Другие не исключают использование оружия массового поражения.

«Поэтому с каждым днем угроза мировой войны становится все ближе», — сказал глава МИД Венгрии.

Он отметил, что «пришло время остановить это безумие».

Сийярто обратил внимание, что венгерское правительство уже давно говорит о невозможности разрешения украинского конфликта военным путем и призывает своих европейских партнеров, чтобы вместо заявлений, которые создают угрозу эскалации военных действий, они направили хотя бы половину своей энергии на достижение мира.

Накануне в Кремле предупредили, что эскалация напряженности в мире опасна и требует диалога.

Ранее в Европарламенте заявили, что Россия не представляет собой угрозу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами