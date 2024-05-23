Западных политиков обвинили в приближении мировой войны

Угроза мировой войны нарастает из-за «безумных заявлений» западных политиков. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он напомнил, что подобные заявления европейские политики делают практически каждый день. Сийярто уточнил, что есть те, кто хочет отправить солдат на Украину на фоне учений в РФ по применению нестратегического ядерного арсенала. Другие не исключают использование оружия массового поражения.

«Поэтому с каждым днем угроза мировой войны становится все ближе», — сказал глава МИД Венгрии.

Он отметил, что «пришло время остановить это безумие».

Сийярто обратил внимание, что венгерское правительство уже давно говорит о невозможности разрешения украинского конфликта военным путем и призывает своих европейских партнеров, чтобы вместо заявлений, которые создают угрозу эскалации военных действий, они направили хотя бы половину своей энергии на достижение мира.

Накануне в Кремле предупредили, что эскалация напряженности в мире опасна и требует диалога.

Ранее в Европарламенте заявили, что Россия не представляет собой угрозу.