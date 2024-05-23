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Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на западных союзников

Кулеба пожаловался на союзников и попросил ускорить передачу Patriot

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Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал на солидарность западных союзников только на словах и попросил у них ускориться с передачей комплексов Patriot. Об этом он написал в соцсети Х.

«Не буду называть имен в попытке пристыдить, но я еще раз призываю страны, у которых есть Patriot, ускорить принятие решений и предоставить эти системы Украине. Считаю, что семь систем Patriot — это не такая уж высокая цена за долгосрочный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни лишь слова солидарности не способны перехватить российские ракеты», — написал дипломат.

20 мая министерство обороны Германии заявило, что Британия, Соединенные Штаты, Франция, Румыния, Испания, Бельгия и Литва помогут Вооруженным силам Украины с дефицитом сил противовоздушной обороны (ПВО) в рамках предложенной ФРГ программы.

16 мая Дмитрий Кулеба заявил, что мир в Европе тесно связан с поставками достаточного количества оружия Киеву.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ «чрезвычайно сложно» удерживать занимаемые позиции, поскольку российские войска превосходят их по вооружениям.

Ранее Кулеба пожаловался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.

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