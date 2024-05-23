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В Бельгии заявили, что не обсуждают отправку войск НАТО на Украину

МО Бельгии: отправка войск НАТО на Украину не обсуждается в стране

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Depositphotos

Вопрос об отправке военнослужащих на территорию Украины не стоит на повестке дня в Бельгии. С таким заявлением выступила глава министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер, ее слова приводит агентство Belga.

«Это не стоит на повестке дня», — отметила она, комментируя соответствующие заявления президента Франции Эммануэля Макрона (цитата по РИА Новости).

Вместе с тем глава оборонного ведомства заявила о подготовке бельгийскими военными 2,5 тысячи украинских солдат. По ее словам, Бельгия рассчитывает до конца года осуществить передачу Украине истребителей F-16.

До этого депутат от партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» Бенжаман Хаддад сообщил, что идея об отправке солдат НАТО на территорию Украины встречает сопротивление.

В марте Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск на Украину, добавив, что такой сценарий возможен при продвижении фронта в сторону Киева или стремительном наступлении Вооруженных сил РФ на юге с взятием под контроль Одессы. В начале мая он вновь выступил с подобным заявлением — по его словам, идею о военном участии в конфликте уже поддержали «много стран».

Ранее в США заявили об отсутствии планов по отправке военных инструкторов на Украину.

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