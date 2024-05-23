В МИД России заявили о провальном для Украины заседании в Рамштайне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что очередное заседание контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн») закончилось провалом для Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, западные страны предпринимают попытки «так или иначе — всячески, буквально из последних сил — продемонстрировать некую поддержку тому самому курсу», который они «предначертали» украинскому государству. Дипломат напомнила, что 20 мая в срочном порядке по видео-конференц-связи было созвано очередное, 22-е заседание контактной группы по оказанию, как это называют на Западе, оборонного содействия Киеву в формате «Рамштайн».

Она отметила, что поводом для мероприятия стали алармистские призывы Украины к оказанию безотлагательной массированной военной помощи Киеву, прежде всего — средствами противовоздушной обороны (ПВО) и различными боеприпасами.

Как обратила внимание Захарова, на заседании обсуждался вопрос о модальностях использования выделяемых США траншей на сумму $2 млрд. По ее словам, Украине дали «зеленый свет» на размещение оборонзаказов в третьих странах, а не только в Соединенных Штатах. Это говорит о том, что США вслед за Европой сталкиваются с потоком призывов со стороны Украины «каким-то образом все-таки вытащить их буквально уже с того света», считает представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Она также выразила мнение, что никто из союзников Киева уже не верит в его успех. Об этом свидетельствует то, что происходило в ходе встречи контактной группы в формате «Рамштайн», заявила дипломат.

«Никто не готов к новому опасному витку эскалации, никто не готов брать на себя ответственность за все, что происходит. В итоге никаких сенсаций, прорывных решений встреча не принесла», — добавила Захарова.

До этого глава министерств обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания контактной группы «Рамштайн» объявила о планируемой передаче ВСУ танков Leopard 2A4.

Ранее в офисе президента Украины удивились, что Запад не считает себя участником конфликта с РФ.