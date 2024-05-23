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Сбербанк подал еще один иск к Euroclear

Сбербанк подал второй иск к европейскому депозитарию Euroclear

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк подал второй иск к европейскому депозитарию Euroclear. Об этом свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 21 мая. Иск пока не был принят к рассмотрению. Детали в карточке дела на данный момент отсутствуют.

Первый иск против Euroclear Сбер подал еще в ноябре прошлого года. В нем российский банк требовал взыскать с депозитария денежные средства на общую сумму около 666 млн рублей за блокировку активов. Заявление до сих пор не было рассмотрено.

Накануне казначейство Бельгии отказалось выдать ВТБ лицензию на разблокировку активов клиентов, замороженных в Euroclear. Российский банк намерен обратиться в вышестоящую инстанцию.

До этого Росбанку и управляющей компании «Лидер» удалось успешно вернуть свои деньги со спецсчета Euroclear в размере 5,2 млрд и 122,5 млн рублей соответственно.

Ранее стало известно, сколько Euroclear может заработать на российских активах в 2024 году.

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