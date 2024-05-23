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В Тбилиси произошла стрельба возле ресторана

Mtavari: в Тбилиси произошла стрельба у ресторана на улице Шардени

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Shutterstock

В Тбилиси произошла стрельба возле ресторана на улице Шардени. Об этом сообщает Telegram-канал Tbilisi Life со ссылкой на телеканал Mtavari.

В результате перестрелки пострадал случайный прохожий.

Согласно имеющимся данным, клиент ресторана в состоянии алкогольного опьянения вступил в драку с сотрудником заведения, а затем сел в свою машину и стал палить из огнестрельного оружия.

До этого петербуржец устроил стрельбу около машины с ребенком на проезжей части.

Известно, что мужчина ехал на машине марки Kia от Парголово в сторону Парнаса. По пути он обратил внимание на водителя с ребенком в салоне и стал угрожать им оружием.

«По всей видимости, словами он ограничиться не смог и выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета», – сообщается в публикации.

Во результате инцидента никто не пострадал. Сотрудникам ДПС удалось задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина. Правоохранители изъяли у россиянина оружие.

Ранее на Урале отец, выстреливший в сыновей из карабина, получил 12 лет колонии.

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