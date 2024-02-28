Вооруженные силы Украины потеряли около 115 солдат за сутки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики», — сообщили в ведомстве.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились одного танка, трех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», противотанковой пушки «Рапира» и склада боеприпасов.

28 февраля Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов по целям в Одессе. Предположительно, авиация поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения в порту Южный.

До этого в городе взрывы были слышны ночью 28 февраля. Также, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога прозвучала в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Ранее российские десантники уничтожили полевой склад украинских войск.