На Украине сообщили о сериях взрывов в Одессе

Серии взрывов раздались в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

«Взрыв в Одессе», — сказано в сообщении.

По информации издания, позже в городе произошли еще два взрыва.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Накануне стало известно о серии взрывов в украинском городе Полтава. 27 февраля глава администрации Запорожской области в украинской системе власти Иван Федоров сообщил о взрыве в городе Запорожье.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.