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Власти Брянской области увеличили выплаты за контракт с Минобороны РФ

Власти Брянской области вдвое увеличили выплаты за контракт с Минобороны РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что власти региона вдвое увеличили выплаты за контракт с Минобороны РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Брянская областная дума увеличила размер единовременной выплаты с 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей для тех, кто заключил контракт с Минобороны РФ с 1 февраля.

Он добавил, что выплаты будут увеличены за счет областного бюджета. Решение об увеличении выплат было принято на очередном заседании думы.

До этого правительство России поддержало законопроект о выплате сразу двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в период его прохождения военной службы, пребывания в добровольческом формировании или при исполнении иных обязанностей военной службы. Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности (или страховой пенсии по инвалидности).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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