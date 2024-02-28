Украинский журнали сообщил об отсутствии обороны ВСУ к западу от Авдеевки

Главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не подготовили заранее линию обороны к западу от Авдеевки, передает РИА Новости.

«Друзья, я там был несколько дней назад, я не увидел там никаких линий обороны. <...> Мы что, за Авдеевкой уже не имели времени зарыться? Это просто вообще нет слов», — сказал журналист в своем видеоблоге.

Он добавил, что сейчас украинские солдаты вынуждены экстренно рыть окопы лопатами в чистом поле.

Кроме этого, Бутусов высказал обеспокоенность положением дел на данном участке фронте. По его словам, российская армия уже зашла в населенный пункт Ласточкино и продолжает продвигаться вперед.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ полностью зачистили Авдеевку от подразделений ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска за минувшую неделю взяли под контроль три населенных пункта.

Ранее в Минобороны России подтвердили уничтожение танка Abrams.