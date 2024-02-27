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В Киеве порадовались идее отправки европейских военных на Украину

Подоляк: слова Запада об отправке войск на Украину говорят о понимании рисков

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник президента Украины Михаил Подоляк приветствовал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск европейских стран на Украину. Слова чиновника приводит агентство Reuters.

«Это показывает, во-первых, абсолютное осознание рисков, которые представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия», – заявил Подоляк, добавив, что на данном этапе важно увеличить поставки военной техники на Украину.

Накануне Макрон созвал срочную встречу с лидерами около 20 западных стран, причиной стала эскалация конфликта на Украине в последние несколько недель. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка военнослужащих Североатлантического договора (НАТО) в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

До этого глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала неосторожными слова Макрона по поводу возможной отправки войск стран Запада на Украину.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

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Операция на Украине
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