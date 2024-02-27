В Киеве порадовались идее отправки европейских военных на Украину

Советник президента Украины Михаил Подоляк приветствовал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск европейских стран на Украину. Слова чиновника приводит агентство Reuters.

«Это показывает, во-первых, абсолютное осознание рисков, которые представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия», – заявил Подоляк, добавив, что на данном этапе важно увеличить поставки военной техники на Украину.

Накануне Макрон созвал срочную встречу с лидерами около 20 западных стран, причиной стала эскалация конфликта на Украине в последние несколько недель. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка военнослужащих Североатлантического договора (НАТО) в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

До этого глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала неосторожными слова Макрона по поводу возможной отправки войск стран Запада на Украину.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.