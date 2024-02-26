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В Кремле предрекли печальную судьбу танкам Abrams в зоне СВО

Песков: танки Abrams в зоне СВО будут гореть так же, как и другие боевые машины

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Global Look Press

Российские бойцы будут ликвидировать в зоне спецоперации американские танки Abrams так же, как и все остальные боевые машины. ,Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал опубликованное в сети видео с горящим танком Abrams, который был уничтожен при первом же выезде.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», — сказал Песков.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он обратил внимание, что из сообщений Минобороны известно — это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и «делают это ежедневно».

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили знаменитый американский M1 Abrams. В этот же день также впервые российская армия уничтожила шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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