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В ВСУ подтвердили отступление из села Ласточкино

Reuters: ВСУ отошли из села Ласточкино, чтобы не допустить продвижения войск РФ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военные подтвердили отступление из села Ласточкино, этот шаг поможет им лучше остановить продвижение российских войск на запад. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление спикера украинской группировки войск «Таврия» Дмитрия Лихового.

«Подразделения Вооруженных сил Украины отошли из села Ласточкино, чтобы организовать оборону... и не допустить дальнейшего продвижения противника в западном направлении», — сказал он в эфире украинского телевидения.

В свою очередь Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта под контроль.

Накануне украинские СМИ сообщали, что украинские войска отступили на западную окраину Ласточкино.

26 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска полностью зачистили Авдеевку. Он добавил, что город еще не разминирован, поэтому небезопасен.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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