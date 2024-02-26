Германия ведет тайные переговоры с Индией по передаче снарядов Украине

Германия ведет тайные переговоры с Индией по закупке «нескольких сотен тысяч» артиллерийских снарядов для дальнейшей их передачи Вооруженным силам Украины. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры засекречены, поскольку власти Индии не хотят испортить отношения с Россией.

Отмечается, что такие сделки в интересах ВСУ могут быть заключены и с арабскими странами, некоторые из которых так же обладают большими запасами снарядов. Есть сведения, что германские спецслужбы опасаются исчерпания украинской армией запасов снарядов раньше июня.

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг пояснил, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны, поэтому приходится прибегать к таким переговорам. По его словам, в 2024 году немецкое правительство направит €7 млрд на закупку оружия Украине.

В феврале министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял в интервью немецкой газете Handelsblatt, что Нью-Дели может выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом.

Ранее Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Индии.