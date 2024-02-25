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В Запорожье заявили, что российские военные вошли в Работино

Балицкий: российские бойцы вошли в Работино и продолжают наступать

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РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российские солдаты вошли в населенный пункт Работино и продолжают вести наступление.

«Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ», — сказал Балицкий, добавив, что российская армия продолжает планомерно наступать.

Также он сказал, что Работино до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Работино имеет для украинских войск принципиальное значение.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в селе Работино на Запорожской линии фронта идут ожесточенные бои.

Ранее Балицкий рассказал, что не поддержавших СВО выселяли из Запорожья семьями.

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