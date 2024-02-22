Российский командир рассказал о ситуации в Запорожье

Командир танкового экипажа с позывным «Спартак» рассказал, что российские десантники выбивают украинских военных с позиций на Запорожском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира, сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Как рассказал «Спартак», разведчики наблюдают за территорией с помощью беспилотников и в случае обнаружения передают цели танкистам, которые затем выдвигаются на огневые позиции для стрельбы. Он уточнил, что огонь ведется с закрытых позиций на расстояние до 10 километров.

18 февраля экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко предположил, что после Авдеевки Украина может потерять еще Запорожье и Харьков.

В тот же день глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации боев. По его словам, приоритетным на линии фронта является Ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое. Рогов отметил, что российская артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны РФ рассказали о потерях украинских военных под Авдеевкой.