Западный военный округ приступил к реорганизации

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» (юрлицо округа) подало уведомление о реорганизации в форме разделения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Начало процедуры реорганизации в форме разделения», — сказано в документе.

Как говорится в базе СПАРК, путем реорганизации будут созданы ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» и ФКУ «Объединенное стратегическое командование Московского военного округа».

3 июля прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина по увеличению численности штата Вооруженных сил РФ будут сформированы органы управления Московского и Ленинградского военных округов, а также общевойсковая армия и армейский корпус.

В декабре 2022 года Шойгу заявлял, что создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил России необходимо в ответ на предполагаемое расширение НАТО.

Ранее сообщалось, что новые регионы России станут частью Южного военного округа.