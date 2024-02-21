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На Украине упростили правила получения брони от призыва

На Украине упростили получение брони от призыва для работников предприятий

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Alex Babenko/AP

На Украине изменили правила, по которым работники предприятий могут получить бронь от призыва в армию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Речь идет о работниках предприятий оборонно-промышленного комплекса, занимающимся разработкой или ремонтом военной или спецтехники, самолетостроением и космической отраслью. При этом не менее половины товаров таких предприятий должны идти на оборону страны.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что стоимость брони от мобилизации может составить для бизнеса на Украине от 6 до 50 тыс. гривен (от $159 до $1330) в месяц.

Парламентарий изначально предлагал установить ставку на уровне 20 тыс. гривен ($532) за бронь. Однако, по его словам. некоторые депутаты считают, что сумма должна составлять не менее 40 тыс. гривен ($1064), чтобы бюджет нормально пополнялся.

До этого в Раде прокомментировали перспективы призыва женщин по мобилизации. Зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщины не будут подпадать под мобилизацию на Украине, поскольку мужчин будет достаточно, чтобы закрыть все потребности.

Ранее сообщалось, что украинских депутатов хотят лишить брони от мобилизации.

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