Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВС России начали применять дроны, «обманывающие» средства РЭБ

ТАСС: российский военный рассказал о применении обманывающих средства РЭБ дронов

close
100%
Shutterstock

Российские военные начали применять дроны, «обманывающие» средства РЭБ. Об этом рассказал ТАСС командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут.

Она рассказал, что российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета постоянно «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат.

«Введение системы ППРЧ — псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Это значит, что в момент полета у дрона частота, на которой он работает, меняется в онлайн-режиме, скачет», — рассказал Омут.

Специалист отметил, что благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы дронов выросла примерно до 25 километров.

До этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотниками самолетного типа. В Минобороны сообщили, что в небе над регионом были сбиты три БПЛА.

Позже военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться компенсировать снарядный голод массовым применением на линии фронта дешевых FPV-дронов.

Ранее военный эксперт заявил, что зоне СВО беспилотники могут применить бомбардировочную тактику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами