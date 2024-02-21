ВС России начали применять дроны, «обманывающие» средства РЭБ

Российские военные начали применять дроны, «обманывающие» средства РЭБ. Об этом рассказал ТАСС командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут.

Она рассказал, что российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета постоянно «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат.

«Введение системы ППРЧ — псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Это значит, что в момент полета у дрона частота, на которой он работает, меняется в онлайн-режиме, скачет», — рассказал Омут.

Специалист отметил, что благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы дронов выросла примерно до 25 километров.

До этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотниками самолетного типа. В Минобороны сообщили, что в небе над регионом были сбиты три БПЛА.

Позже военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться компенсировать снарядный голод массовым применением на линии фронта дешевых FPV-дронов.

Ранее военный эксперт заявил, что зоне СВО беспилотники могут применить бомбардировочную тактику.