Якутия направит в зону СВО снегоболотоходы «Бэргэн»

bergenmoto/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Якутия направит в зону специальной военной операции снегоболотоходы «Бэргэн» производства местной компании «БэргэнМото». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Оперативный штаб Якутии на этой неделе направит в зону проведения специальной военной операции два колесных вездехода (снегоболотохода) «Бэргэн» с противоосколочной защитой», — сообщили там.

Вездеходы в отличие от квадроциклов производства той же компании имеют зарытую кабину, на которую навешиваются бронелисты. Грузоподъемность машин превышает 1 тонну.

Отмечается, что вездеходы имеют хорошие отзывы охотников и рыбаков и имеют высокую проходимость.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в ходе своей поездки на Чукотку передвигался на снегоболотоходе по неофициально открытому зимнику. Песков заявил, что остался не очень доволен поездкой на снегоходе «Хищник» и считает, что машину надо дорабатывать.

Ранее Путин проехался по Чукотке на снегоболотоходе «Хищник».