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В США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ

NYT: сдача Авдеевки может может разрушить моральный дух ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

В статье The New York Times говорится, что утрата контроля украинскими военными над городом Авдеевка может серьезно подорвать уже ослабленный моральный дух Вооруженных сил Украины.

Западные чиновники и украинские военные отмечают, что в результате боестолкновений за Авдеевку «сотни украинских военнослужащих могли быть захвачены в плен», что представляет собой «катастрофическую потерю» для украинской армии. Согласно американским официальным лицам, украинцы испытывает упадок духа из-за неудач на фронте и изменений в военном руководстве. Потеря контроля над Авдеевкой может оказаться событием «более значимым», чем предполагалось изначально.

Сдача города со стороны украинских войск также свидетельствует о том, как влияет на боевые действия неспособность Конгресса США одобрить помощь Украине, пишет американское издание.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сегодня, 20 февраля, глава российского оборонного ведомства представил подробный отчет главе государства о захвате Авдеевки. Сергей Шойгу отметил, что Генштабу удалось провести операцию по установлению контроля над городом с минимальными потерями и максимальной эффективностью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Взятие Авдеевки
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