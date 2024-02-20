Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин охарактеризовал решение ВСУ покинуть Авдеевку

Путин в разговоре с Шойгу назвал бегством уход ВСУ из Авдеевки

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу дал оценку решению Вооруженных сил Украины (ВСУ) об отходе из Авдеевки. Его слова приводит «Интерфакс».

Путин сообщил, что заявление руководства ВСУ об отходе из Авдеевки было сделано по политическим соображениям, «это было бегство».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

17 февраля Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. В Минобороны пояснили, что взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.

Шойгу на встрече с президентом РФ заявил, что генеральному штабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях.

Ранее Шойгу объявил об освобождении коксохимического завода в Авдеевке.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами