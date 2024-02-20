Путин охарактеризовал решение ВСУ покинуть Авдеевку

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу дал оценку решению Вооруженных сил Украины (ВСУ) об отходе из Авдеевки. Его слова приводит «Интерфакс».

Путин сообщил, что заявление руководства ВСУ об отходе из Авдеевки было сделано по политическим соображениям, «это было бегство».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

17 февраля Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. В Минобороны пояснили, что взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.

Шойгу на встрече с президентом РФ заявил, что генеральному штабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях.

Ранее Шойгу объявил об освобождении коксохимического завода в Авдеевке.