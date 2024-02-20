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Шойгу заявил о взятии коксохимического завода в Авдеевке

Шойгу объявил о взятии коксохимического завода в Авдеевке

Коксохимический завод в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) взяли российские военные. С таким заявлением выступил глава министерства обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Его цитирует ТАСС.

Министр доложил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Авдеевке много раненых военных и бесхозного оружия.

Согласно информации главы военного ведомства, российская армия продвигается на запад.

Накануне в Минобороны России сообщили о полном взятии коксохимического завода в Авдеевке от украинских военнослужащих. По данным ведомства, группировка войск «Центр» продолжает активные действия и поражает укрепрайоны противника с помощью артиллерии и авиации. Она же и взяла под полный контроль завод. На административных зданиях предприятия водрузили российские флаги.

Российские войска на прошлой неделе завершили прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника и штурмом овладели городом Авдеевка — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом ВСУ. Почему украинским военным не стоит говорить о «выравнивании» фронта и как будет развиваться ситуация дальше — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Шойгу рассказал Путину о потерях при взятии Авдеевки.

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