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Военный эксперт заявил, что в зоне СВО БПЛА могут применить бомбардировочную тактику

Эксперт Федутинов: в зоне СВО дроны могут применить бомбардировочную тактику

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Shutterstock

Ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ближайшей перспективе могут появиться малые дроны, сбрасывающие бомбы на противника, подобно бомбардировщикам в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Федутинов отметил, что беспилотные летательные аппараты, которые могут сбрасывать на противника различные боеприпасы, показывают хорошую результативность на поле боя. Сейчас для этих целей в основном используются мультироторные дроны, зависающие над целью. Эксперт подчеркнул, что постепенно повышаются их размеры. Так, для атак начинают использоваться беспилотники сельскохозяйственного назначения, способные поднимать большое число боеприпасов.

По мнению эксперта, в ближайшей перспективе в зоне СВО могут быть также применены малые дроны самолетного типа. Они будут использоваться для сброса боеприпасов на противника в момент скоростного пролета над целью. Именно так, отметил Федутинов, было принято в классической бомбардировочной авиации времен Великой Отечественной войны.

Эксперт предположил, что имеется шанс к возвращению на новом технологическом уровне к старым методам борьбы с противником.

Ранее сообщалось, что Канада передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) свыше 800 многоцелевых беспилотников.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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