На Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки

Руководство третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которую отправили в Авдеевку с целью удержания города, назвало выход из города сложной задачей. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на замкомандира 3-ей штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина.

«Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои», — сообщил Жорин.

До этого руководитель оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что часть военных ВСУ сдались в плен во время отступления из Авдеевки.

Также советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых.

Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

Ранее Владимир Зеленский объяснил вывод войск из Авдеевки.