Украинские военные сдались в плен во время отступления из Авдеевки

Часть военных ВСУ сдались в плен во время отступления из Авдеевки. Об этом рассказал оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

«Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество военных ВСУ попало в плен», — написал Тарнавский.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский сказал, что ВСУ потеряли более 300 бойцов при отходе войск из-под Донецка.

Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

Ранее Владимир Зеленский объяснил вывод войск из Авдеевки.