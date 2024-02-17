В Курской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области и столице региона. Об этом в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — пишет Старовойт.

До этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность.

Ракетная угроза также объявлялась в течение дня, около 12:30 мск средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.