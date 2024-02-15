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Спецназ ВСУ отрабатывает штурм и удержание Запорожской АЭС

Рогов: украинский спецназ отрабатывает захват и удержание ЗАЭС

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины возобновили учения с отработкой форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, учения украинских сил спецопераций проходят в городе Запорожье и представляют собой отработку в промзоне захвата ЗАЭС. По легенде учений, украинские военнослужащие форсируют Днепр с правого на левый берег и совершают захват техногенного объекта с его дальнейшим удержанием под огнем превосходящего по численности противника.

14 февраля мэр Энергодара, где расположена ЗАЭС, сообщил об атаке беспилотников ВСУ по городу.

12 февраля Россия обвинила Украину в провокациях во время визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

Ранее Россия направила в МАГАТЭ разъяснения по поводу минных заграждений в районе ЗАЭС.

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