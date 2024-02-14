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В Запорожской области солдаты ВСУ сдались без боя в плен российским военным

Общественник Рогов: в Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен

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Алексей Майшев/РИА Новости

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские солдаты сдались ВС РФ без единого выстрела. Он пояснил, что командование ВСУ отправило солдат на позиции, которые к этому времени уже были взяты и находились под контролем российских военных. В итоге солдат противника подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались в плен.

С 2023 года у села Работино в Запорожской области идут бои, где Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Боец армейского спецназа «Осман» с позывным «Горец» отметил в беседе с РИА Новости, что украинская армия ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

До этого Рогов сообщил, что военные РФ ликвидировали офицера Вооруженных сил Украины Андрея Литюгу с позывным «Хабиб».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за январь ВСУ лишились 23 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники.

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