Шефа Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии

Министр обороны США Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщили в Пентагоне со ссылкой на врачей.

Медики отметили, что сроки выписки Остина пока неизвестны.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин из-за возникших проблем со здоровьем вновь был госпитализирован для осмотра.

По его словам, Остина доставили в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования. У министра появились симптомы, которые указывают на проблемы с мочевым пузырем.

Райдер отметил, что о госпитализации Остина доложили заместителю министра обороны США Кэтлин Хикс и главе Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генералу Чарльзу Брауну, а также Белому дому и конгрессу.

Позже Остин передал Хикс свои полномочия..

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона.