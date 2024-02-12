Шефа Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии

Министр обороны США Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщили в Пентагоне со ссылкой на врачей.
Медики отметили, что сроки выписки Остина пока неизвестны.
До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин из-за возникших проблем со здоровьем вновь был госпитализирован для осмотра.
По его словам, Остина доставили в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования. У министра появились симптомы, которые указывают на проблемы с мочевым пузырем.
Райдер отметил, что о госпитализации Остина доложили заместителю министра обороны США Кэтлин Хикс и главе Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил генералу Чарльзу Брауну, а также Белому дому и конгрессу.
Позже Остин передал Хикс свои полномочия..
Ранее американист предрек отставку главе Пентагона.