Российские солдаты за последние сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. В сражениях приняли участие подразделения «Западной» группировки войск, сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, штурм российских позиций организовали бойцы 30-й и 32-й механизированных бригад украинских войск. Также оттеснить Вооруженные силы РФ попытались штурмовые группы 43-й и 44-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

«На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск <...> отразили пять атак <...> в районах населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области», — говорится в заявлении.

В результате боевых действий украинские отряды потеряли до 210 солдат на данном участке фронта. Более того, российские военнослужащие уничтожили три автомобиля ВСУ.

11 февраля Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) страны за минувшие сутки сбили 30 украинских дронов. Всего с начала специальной военной операции (СВО) было уничтожено более 12 тыс. иностранных беспилотников.

Ранее тульские десантники установили флаг РФ во взятом под контроль донецком поселке Веселое.