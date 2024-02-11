Четыре района Белгородской области попали под обстрел ВСУ

За сутки четыре района Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Никто не пострадал, снаряды были отражены средствами ПВО.

В Волоконовском районе ВСУ атаковал село Тишанку и окраину хутора Старый при помощи дрона-камикадзе. Никто не пострадал.

«В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры – установлен прилет одного 120-мм снаряда. Есть трое пострадавших рабочих – у мужчин осколочные ранения различных частей тела», — написал он.

В Краснояружском районе по окраине хутора Архипов выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину хутора Понуры, который находится в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате обстрела пострадали трое рабочих. У граждан диагностировали осколочные ранения различных частей тела, уточнил глава местной администрации.

Ранее украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Белгородской области.