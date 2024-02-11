Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Четыре района Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Гладков: четыре района Белгородской области попали под обстрел ВСУ

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

За сутки четыре района Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе. Никто не пострадал, снаряды были отражены средствами ПВО.

В Волоконовском районе ВСУ атаковал село Тишанку и окраину хутора Старый при помощи дрона-камикадзе. Никто не пострадал.

«В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры – установлен прилет одного 120-мм снаряда. Есть трое пострадавших рабочих – у мужчин осколочные ранения различных частей тела», — написал он.

В Краснояружском районе по окраине хутора Архипов выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину хутора Понуры, который находится в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате обстрела пострадали трое рабочих. У граждан диагностировали осколочные ранения различных частей тела, уточнил глава местной администрации.

Ранее украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами