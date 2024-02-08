Посол РФ заявил о возможном участии военнослужащих США в крушении Ил-76

Военнослужащие США могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

«С учетом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot, скажу: с большой долей вероятности можно говорить о том, что в составе экипажа ЗРК могли находиться военнослужащие США», — сказал Антонов.

Он отметил, что в США ожидаемо отвергли эту информацию. Антонов добавил, что администрации США хорошо известно, каким образом их вооружения оказываются вблизи российской границы, поскольку Пентагон и госдепартамент отслеживают эти перемещения

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных солдат транспортировали для обмена.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее Госдеп США ушел от ответа на вопрос про сбитый Ил-76.