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Попавшая в плен женщина-боец ВСУ рассказала о своем спасении солдатами ВС РФ

«Херсонский вестник»: военнопленная ВСУ рассказала, как ее спасли россияне

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Попавшая в плен к российским военным женщина-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала о своем спасении. Об этом сообщил в Telegram-канал «Херсонский вестник».

Украинка пояснила, что пошла служить, чтобы заработать, так как муж еще в начале 2022 года пропал без вести. Она осталась на руках с тремя детьми, которых нечем было кормить. Никаких обещанных правительством Украины компенсаций потерявшая кормильца женщина
не получала.

Под населенным пунктом Крынки женщина-боец была ранена. Но в эвакуации ей отказали.

«Я начала отключаться, запросила эвакуацию, мне отказали», — рассказала она.

Украинку спасли солдаты ВС России, они оказали ей вовремя медицинскую помощь. Женщина заметила летящий дрон и стала ему махать. Российские военнослужащие подошли к ней триколором и забрали с собой.

До этого российский военный помог сдавшемуся украинскому солдату пройти через минное поле.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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