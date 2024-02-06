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ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

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РИА Новости

ВС России выбили силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши подразделения продвинулись на расстояние от 200 до 500 метров, в среднем на 300-400 метров, взяли несколько опорников противника», — сказал Рогов.

Он отметил, что населенный пункт Приютное несколько месяцев находился в серой зоне. Продвижение российских сил осуществляется при поддержке артиллерии и БПЛА.

До этого Рогов заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку ВСУ на Розовку в Запорожской области.

Незадолго до этого российские системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ в небе над Бердянском в Запорожской области.

Ранее в Минобороны назвали недельные потери ВСУ на Запорожском направлении.

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