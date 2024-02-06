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ВС РФ ликвидировали до 30 украинских солдат на Херсонском направлении

Минобороны РФ: российские войска ликвидировали до 30 солдат ВСУ под Херсоном

Вооруженные силы России поразили позиции украинских войск на Херсонском направлении. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 30 солдат. Кроме того, были уничтожены два автомобиля.

Также в Минобороны заявили, что российская группировка войск «Центр» отбила две атаки штурмовиков ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР. По данным МО РФ, противник за сутки потерял на этом направлении до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».

В то же время на Купянском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК) уничтожил пункт управления ВСУ.

Отмечается, что всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили более 18 тыс. единиц специальной военной автомобильной и других видов техники.

Ранее сообщалось, что система ПВО сбила семь украинских дронов над Белгородской областью.

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