В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Подробности не уточняются. В подконтрольных украинским властям районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

4 февраля также сообщалось о взрывах в Херсоне.

До этого в Кривом Роге Днепропетровской области Украины во время воздушной тревоги произошли взрывы.

В декабре спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявлял, что российские военные обманывают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) с помощью электромагнитных импульсов.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.