ВСУ нанесли удар по селу Демидовка Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демидовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Демидовка Краснояружского района», – говорится в посте.

По словам Гладкова, в результате обстрела повреждена кровля одного из частных домов, также пострадала хозяйственная постройка. Кроме того, осколки повредили два автомобиля и трубу газопровода.

Губернатор отметил, что никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные и аварийные службы работают на месте, добавил он.

4 февраля Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа.

Накануне беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ нанес удар по населенному пункту Долгое в Белгородской области.

31 января ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ранее генерал ВСУ в отставке рассказал о планах атаковать РФ миллионами дронов.