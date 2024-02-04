В Раде заявили о критической ситуации из-за нехватки боеприпасов у ВСУ

У войск Украины сложилась критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев. О положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Во время выступления парламентарий сказал, что Украина не собирается сдаваться и ищет альтернативные пути обеспечения армии.

«Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов», — добавил Чернев.

Тем временем российская армия продолжает уничтожать склады боеприпасов ВСУ. Четыре таких склада были уничтожены 2 февраля на Донецком направлении.

До этого российские войска уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области. Согласно сообщению Минобороны РФ, склад был ликвидирован оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ.

В США недавно заявили, что украинская армия перешла к обороне из-за того, что получает слишком мало артиллерийских боеприпасов.

Ранее украинские военные сообщили, что им не хватает артиллерийских боеприпасов.